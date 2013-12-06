Южная железная дорога предупредила краж грузов и имущества на 78 тыс. грн

Работники подразделений службы военизированной охраны Южной железной дороги (ЮЖД) в январе-ноябре 2013 года предупредили 67 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 77,934 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, ЮЖД передала в правоохранительные органы 82 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги. Кроме того, сотрудники Южной магистрали за указанный период пресекли попытки противоправных действий 642 человек, из которых 640 человек - были привлечены к административной ответственности на сумму 21,845 тыс. грн.

По информации пресс-службы, расхитителей больше всего интересовали детали подвижного состава и верхнего строения пути.

Справка УНИАН. Южная железная дорога — одна из крупнейших железных дорог Украины. Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.