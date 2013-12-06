ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях в ближайшие дни

Госавтоинспекция Украины обращается к водителям с призывом быть максимально внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения в условиях сложных погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по сообщению Гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается снег, мокрый снег, местами метели, на дорогах гололедица. Так, 7 декабря снег, метели, на юге мокрый снег с дождем. 8 - 10 декабря также будет снежить, 9 декабря - в западных и северных областях умеренный, местами сильный снег.

Госавтоинспекция Украины обращается к водителям с призывом быть максимально внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Проверьте техническое состояние автомобиля, пользуйтесь ремнями безопасности, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

При резком ухудшении погодных условий, по возможности, воздержитесь от поездок на дальние расстояния. Не пренебрегайте собственной безопасностью и безопасностью пассажиров, внимательно следите за прогнозом синоптиков и придерживайтесь советов Госавтоинспекции. Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в трудное положение из-за ненастья, вызовите на помощь ГАИ или аварийные службы.