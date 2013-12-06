Microsoft обезвредила сеть из 2 млн компьютеров-вредителей

Американская корпорация Microsoft в сотрудничестве с правоохранительными органами и Европейским центром по борьбе с киберпреступностью обезвредила сеть ZeroAccess, состоящую из 2 млн компьютеров-вредителей, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ZeroAccess скрытно установил на 2 млн устройств вредоносную программу, позволяющую удаленно управлять зараженными машинами без ведома пользователя.

Таким образом, на компьютер загружалась интернет-реклама и программа-троянец самостоятельно переходила по рекламной ссылке. При этом в сеть привлекались компьютеры, с которых использовались поисковики Google, Bing и Yahoo!.

По данным Microsoft, онлайн-рекламодатели из-за действий ZeroAccess ежемесячно несли ущерб в объеме 2,7 млн долл.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.