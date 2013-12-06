На Приднепровской железной дороге за 11 месяцев произошло 5 ДТП

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре 2013 текущего года зафиксировала 5 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах, что на 1 случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

"Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Приднепровская магистраль с начала года капитально отремонтировала 20 переездов, проложила настил из сборного железобетона на 31 переезде, а также модернизировала устройства автоматики на 7 переездах.

Как сообщал УНИАН, на железных дорогах Украины за 11 месяцев количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось на 6,4% - до 83 случаев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.