Air Onix с марта начнет полеты по маршруту Донецк – Тель-Авив

Авиакомпания Air Onix (Симферополь) с 2 марта 2014 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Донецк – Тель-Авив (Израиль) – Донецк, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы Донецк – Тель-Авив на этапе освоения маршрута будут выполняться еженедельно по воскресеньям, а с мая 2014 года количество рейсов увеличится до двух раз в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Новые прямые рейсы будут выполняться на современных самолетах Boeing-737 с двуклассной компоновкой салона.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Air Onix планирует до конца третьего квартала увеличить флот на 2 самолета — до 5 самолетов Боинг-737.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Air Onix (Симферополь) с 1 октября начала осуществлять ежедневные рейсы Донецк – Киев – Донецк.

Авиакомпания Air Onix (Симферополь) 31 августа пополнила свой флот дальнемагистральным самолетом Boeing 737-400, который стал четвертым в парке авиакомпании и рассчитан на перевозку 162 пассажиров.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Onix («Эйр Оникс») основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт – международный аэропорт «Симферополь».

Флот компании состоит из трех самолетов Boeing 737-300/500 (142 кресла).