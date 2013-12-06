Intel начал производить 15-ядерный процессор

Производитель компьютерных компонентов Intel официально подтвердил начало производства 15-ядерного серверного процессора Ivytown, говорится в сообщении интернет-издания Computerworld.

Согласно сообщению, 15-ядерный процессор, скорее всего, предназначен для высокопроизводительных серверов, которые обычно используются для обработки больших массивов информации.

До этого времени максимальное число ядер в процессорах Intel Xeon E5 v2 достигало двенадцати. Эти чипы начали поставляться в третьем квартале текущего года.

Добавления ядер в процессор является более энергоэффективным способом повышения вычислительной мощности процессора.

Одной из первых компаний, которая разработала многоядерный процессор, был IBM. Но в массовом порядке производители стали увеличивать количество ядер в своих чипах после того, как в 2004 году компания AMD продемонстрировала свой первый 2-ядерный процессор.

Справка УНИАН. Intel Corporation - американская корпорация, производящая широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры и чипсеты.

Компания была основана Робертом Нойсом и Гордоном Муром 18 июля 1968 года. Штаб-квартира Intel находится в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США.