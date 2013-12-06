"Укрзализныця" увеличила грузоперевозки на 2,8% и сократила пассажироперевозки на 1,5%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в ноябре 2013 года увеличила перевозку грузов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,8% - до 40,1 млн тонн грузов, в то время как перевозка пассажиров за указанный период сократилась на 1,5% - до 37,6 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Также сообщается, что железные дороги страны в ноябре увеличили перевозки зерна нового урожая по сравнению с ноябрем 2012 года на 37,9% - до 3451,6 тыс. тонн, задействовав 54 258 зерновозов. При этом ежесуточное количество груженных зерновозов за указанный период увеличилось на 37,3% - до 1 809 зерновозов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" за 11 месяцев сократила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 404,8 млн тонн грузов, пассажироперевозки - на 0,5%, до 446,9 млн человек.

Железные дороги страны в январе-ноябре сократили среднесуточную погрузку вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 1,034 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.