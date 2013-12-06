Аэропорт «Донецк» в ноябре увеличил пассажиропоток на 23,2%

Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в ноябре увеличил пассажиропоток по сравнению с ноябрем 2012 года на 23,2% - до 90,724 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, в ноябре 45% рейсов были выполнены внутри страны, 55% - за пределы Украины. Международными перелетами воспользовались 70% пассажиров.

В сообщении отметили, что аэропорт «Донецк» в ноябре встретил своего миллионного пассажира с начала года.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в октябре по сравнению с аналогичным показателем 2012 года увеличил пассажиропоток на 22,9% (до 103,747 тыс. человек).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.