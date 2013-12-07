В ЕС прошли обыски в компаниях Philips и Samsung

Сотрудники антимонопольных служб ЕС провели обыски в ряде крупных компаний, которые производят и продают бытовую электронику, пишут Вести.ru.

В Европейской комиссии (ЕК) подтвердили факт проведения обысков в ряде компаний по причине подозрений в намеренном ограничении онлайн-продаж бытовой электроники. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ЕК.

Ряд СМИ уже сообщили, что обыски проводились в Phillips, Samsung, а также Media-Saturn, компании-операторе сетей Saturn and Media Markt, которые являются одними из крупнейших сетей магазинов по продаже бытовой электроники в Европе.

Чиновники ЕК заявили, что проведенные обыски являются “одним из предварительных шагов в расследовании возможных случаев антиконкурентной практики”.