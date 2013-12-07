Китайский бизнесмен вложит 10 млрд долл. в новый порт Севастополя

Китайский бизнесмен Ван Цин намерен инвестировать $10 млрд в глубоководный порт в украинском Севастополе, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

Ван собирается развивать порт совместно с украинской компанией «Киевгидроинвест».

Первый этап проекта оценивается в $3 млрд и включает в себя строительство нового глубоководного порта, реконструкцию уже существующего севастопольского порта и развитие индустриальной зоны, где будут размещены офисы различных технокомпаний. Второй этап включает строительство аэропорта, терминала СПГ и верфи, он обойдется в $7 млрд.

Финансирование будет обеспечиваться собственными средствами Вана, банковскими кредитами и инвестициями от партнеров. Строительство начнется в конце 2014 года.