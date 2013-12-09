«Укрзализныця» назначила на праздники дополнительный поезд Киев - Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 30 и 31 декабря 2013 года назначила дополнительный скоростной электропоезд №157/158 сообщением Киев – Львов – Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Благодаря этому поезду в направлении Львова и обратно пассажирам будет предложено дополнительно более 2300 мест», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поезд №157 отправляется из Киева со станции Дарница в 6:14, поезд №158 отправляется из Львова в 17:58.

Как сообщал УНИАН, государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в случае необходимости готова удвоить количество дополнительных поездов в праздничные дни.

В связи с повышенным спросом "Укрзализныця" включила дополнительные вагоны в ряд поездов, курсирующих по маршрутам, соединяющим столицу с западными регионами и Крымом. «Укрзализныця» открыла предварительную продажу более 32 тыс. билетов на железнодорожные маршруты в курортные центры страны в период новогодних праздников.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.