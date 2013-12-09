Количество сайтов в сети интернет за ноябрь увеличилось на 9% - до 861 млн штук

Количество веб-сайтов и персональных блогов пользователей в сети интернет в мире за ноябрь 2013 года по сравнению с октябрем увеличилось на 9% - до 861 млн штук, говорится в сообщении британской аналитической компании Netcraft.

Согласно отчету, на рынке веб-серверов (программного обеспечения, принимающего запросы от веб-браузеров) третий месяц подряд показывает самый большой рост Microsoft IIS, увеличив свою базу сайтов за ноябрь на 51 млн ресурсов. Таким образом, компания увеличила свою долю на 4 процентных пункта – до 28%.

Несмотря на увеличение базы на 7 млн хостов веб-сервер Apache по состоянию на 1 декабря показал наибольшее падение доли на рынке на 3 процентных пункта – до 41%.

Компания Nginx в прошлом месяце увеличила количество сайтов на 16 млн, тогда как в октябре она потеряла 13 млн хостов. Доля данного веб-сервера на рынке выросла до 15%.

Справка УНИАН. Исследовательская компания Netcraft занимается анализом веб-серверов и веб-хостингов, включая анализ с каких операционных систем и браузеров был посещён сайт. Компания была основана в 1994 году в городе Бат (Великобритания).

По данным исследования, проведённого компанией Microsoft, панель инструментов Netcraft Toolbar является одним из самых эффективных средств борьбы с фишингом (интернет-мошенничеством) в Интернете.