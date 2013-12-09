Польша упростила пересечение границы с Украиной в рамках приграничного движения

Варшава. Польская пограничная служба с начала декабря этого года на двух пунктах пропуска на границе с Украиной выделила отдельные полосы для тех, кто хочет приехать в Польшу в рамках малого приграничного движения, что значительно ускорило ее пересечение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

Отдельные полосы действуют на двух из семи автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе, которые расположены во Львовской области: "Корчова-Краковец" и "Медыка-Шегини".

В Пограничной службе отметили, что идею создать отдельные полосы для украинцев, которые путешествуют в рамках малого приграничного движения, выразили сами ее работники, которые работали на "Корчова-Краковец", и в октябре воплотили ее в жизнь сначала в виде эксперимента.

"Уже через месяц проведение соответствующего анализа выявило, что на полосах с картами малого приграничного движения через границу пропустили втрое больше людей и в 4 раза больше машин, чем на полосах, где проходит паспортный контроль", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что более 80% людей, которые пересекают границу с Польшей в Корчова, имеют разрешение на въезд на польскую территорию в рамках малого приграничного движения.

Благодаря удачному эксперименту пограничники решили перенести этот опыт также на пункт пропуска в Медыке, который является самым большим на польско-украинской границе.

По данным пограничников, за первые 11 месяцев 2013 года этот пункт пропуска пересекли 2,4 млн человек из около 10 млн, которые воспользовались пятью пунктами пропуска, расположенными в Подкарпатском воеводстве.

Они отметили, что 44% всех людей, которые пересекали польско-украинскую границу за этот период через эти пункты, имели разрешение в рамках малого приграничного движения.

В пресс-службе отметили, что пограничный контроль в рамках малого приграничного движения проводится с помощью мобильных терминалов и занимает не более 20 секунд.

Как сообщал УНИАН, Польша ввела малое приграничное движение, которым могут пользоваться жители 30-километровой пограничной зоны, с Украиной в июле 2009 года.

Эта система позволяет владельцам специальных разрешений, которые выдаются на 2-5 лет и стоят 20 евро, ездить в Польшу без виз, но не далее, чем 30 километров вглубь страны. С таким разрешением можно пересекать границу неограниченное количество раз, но находиться на польской территории можно максимум 90 дней каждые полгода.

В прошлом году все наземные пункты пропуска на границе между Украиной и Польшей (с учетом двух в Волынской области) украинцы пересекли около 12,5 млн раз, в том числе почти 6 млн раз в рамках малого приграничного движения.