EL AL планирует в 2014 году перевезти около 140 тыс. пассажиров на маршруте Киев - Тель-Авив

Израильская авиакомпания EL AL планирует в 2014 году перевезти около 140 тыс. пассажиров на новом маршруте Киев - Тель-Авив - Киев, сообщил журналистам генеральный директор представительства авиакомпании EL AL в Украине Олег Максимов.

«Порядка 135-140 тыс. пассажиров в 2014 году ожидаем по направлению Киев - Тель-Авив, а из Киева, в частности, поделите на два – 70 тыс. пассажиров», - сказал он.

Рейсы по этому маршруту будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 с компоновкой из двух классов обслуживания: «эконом-класса» и «эконом-класса плюс».

По словам Максимова, в 2015 году авиакомпания планирует открыть рейс в Израиль также из других городов Украины.

«С развитием нашего нового авиабренда «UP» на 2015 год есть определенные планы и есть существенный потенциал рынка. Я думаю, что данный продукт будет интересен не только по направлению Киев - Тель-Авив, а из Одессы, Днепропетровска, Харькова, Львова и Донецка», - сказал директор.

По его словам, в 2014-2015 годах компания EL AL планирует значительно расширить свой самолетный парк.

«В октябре этого года мы получили Boeing 737-900, а на прошлой неделе ещё один такой же самолет. В 2014 году ожидается поставка ещё четырех, а к началу 2015 года в планах авиакомпании расширение флота на 8 бортов», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Израильская национальная авиакомпания EL AL запускает новый бренд «UP», под которым будет осуществлять лоу-кост рейсы из Израиля в пять европейских городов – Киев (Украина), Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Прага (Чехия), Ларнака (Греция).

Минимальная стоимость билета из Киева в Тель-Авив составит 99 долл., а первый рейс из Киева состоится 30 марта 2014 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания EL AL (EL AL Israel Airlines) основана в 1948 году как национальный авиаперевозчик Израиля. Штаб-квартира в Тель-Авиве. Имеет репутацию одной из самых безопасных авиакомпаний в мире. Перелеты осуществляются в страны Азии, Африки, Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Сегодня авиапарк EL AL составляет 41 самолет, включая новейший Boeing 737-900ER. Компания обслуживает 4,2 млн пассажиров в год по 38 прямым направлениям.

Рейсы между Украиной и Израилем EL AL осуществляет с 1993 года. Официальное представительство авиакомпании в Украине открыто с 2001 года.

Рейсы в Тель-Авив осуществляются из Киева ("Борисполь", Терминал "D") - 5 раз в неделю.