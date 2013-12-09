Авиакомпания Meridiana fly открыла рейс Киев – Неаполь

Итальянская авиакомпания Meridiana fly c 7 декабря 2013 года начала выполнять прямые рейсы из Международного аэропорта «Борисполь» в Неаполь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, рейсы из Киева будут отправляться каждую субботу в 17:40. Общее время полета составляет около 3 часов.

В пресс-службе аэропорта также напомнили, что ранее рейсы Киев – Неаполь выполняла авиакомпания «АэроСвит». После приостановки рейсов летом 2012 года из Киева в Неаполь можно было добраться только с пересадкой.

Справка УНИАН. Meridiana Fly является вторым по величине авиаперевозчиком Италии с базой в Ольбии. Компания создана в конце февраля 2010 путем объединения авиакомпаний Meridiana и Eurofly. В октябре 2011 года в состав группы Meridiana fly вошла авиакомпания AirItaly.

Meridiana fly выполняет более 1500 рейсов в неделю с пунктами в Италии и во всем мире. Авиакомпания предлагает сеть маршрутов с 7 межконтинентальных, 48 международных и 32 внутренних направлений.

В июне 2013 года Meridiana fly вышла на украинский рынок пассажирских авиаперевозок.

Объединенный флот группы включает 28 самолетов, среди которых десять MD82, семь Airbus A320, три Boeing 737-700, два Boeing 737-300WL, два Boeing 737-800, один Boeing 767-200, три Boeing 767-300.