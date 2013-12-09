Путин ликвидировал РИА «Новости» и создал информагентство для пропаганды за рубежом

Президент России Владимир Путин ликвидировал крупнейшее государственное информационное агентство РИА «Новости» и создал на его базе организацию, которой поручил освещать Россию для зарубежной аудитории под началом Дмитрия Киселёва - лица российской телепропаганды, передает Рейтер.

Кремль объяснил реформу государственных СМИ стремлением сократить расходы и рассказать миру правду о России. Критики увидели за передачей относительно либерального медиа-холдинга Киселеву возврат к советским временам, когда внутренние новости были монополией ТАССа, а за внешние отвечали предшественники РИА - АПН и Советское информбюро.

Опубликованным в понедельник указом "О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации" Путин распорядился ликвидировать РИА и создать вместо него агентство "Россия сегодня".

"Основным направлением деятельности федерального государственного унитарного предприятия Международное информационное агентство "Россия сегодня" является освещение за рубежом государственной политики РФ и общественной жизни в РФ", - очертил Путин круг ответственности новой организации, перекликающийся с советским АПН, в задачи которого входило создание материалов об "общественно-экономической и культурной жизни советского народа, а также материалов, отражающих точку зрения советской общественности на важнейшие события внутренней и международной жизни".

С возвращением Путина на третий президентский срок под гул массовых протестов Кремль и лояльные ему бизнес-структуры усилили контроль над СМИ, обратив внимание на интернет и газеты, куда перекочевала общественная дискуссия после монополизации федерального телеэфира. Масштабы затеянной реформы госновостей окончательно не ясны: роль второго госагентства - ТАСС - после реорганизации РИА пока не озвучена.

"Теперь официальная новостная лента будет монополизирована в руках ИТАР-ТАСС", - написал у себя в блоге известный российский журналист Андрей Мальгин.

Глава администрации Кремля Сергей Иванов назвал целью реформы повышение эффективности.

"Это более рациональное использование бюджетных средств, выделяемых государственным информационным ресурсам", - цитирует его РИА.

"Россия проводит самостоятельную политику, твердо защищает национальные интересы; объяснять это миру непросто, но делать это можно и нужно. Надо говорить правду, делать ее доступной максимальному числу людей, использовать для этого современный язык и самые совершенные технологии", - сказал глава администрации и давний соратник Путина.

Задачу распространения правды о России Кремль поставил Киселёву, в чем популярный политик и последовательный критик власти Алексей Навальный увидел "хорошую новость".

"Госпропаганда должна иметь своё лицо и Киселёв подходит идеально, - написал Навальный в блоге. - Гораздо было бы хуже, если бы Путин назначил какого-то "условнопорядочного"... А тут всё ясно".

РИА «Новости» обходится российскому бюджету примерно в 100 миллионов долл. в год, ИТАР-ТАСС - вдвое дешевле. Деньги они получают на "организацию информационно-пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики Российской Федерации", записано в законе о бюджете.

Однако основные расходы казны на пропаганду приходятся на гостелерадио ВГТРК, откуда в "Россию сегодня" переходит Киселёв, - в текущем году холдинг получит почти 700 миллионов долл. дотаций.