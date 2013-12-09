"Укрзализныця" ежегодно закупает ремонтный материал на сумму более 3 млрд грн

Для выполнения ремонтно-путевых работ "Укрзализныця" ежегодно закупает рельсы, шпалы, железнодорожный крепеж и другие материалы на сумму более 3 млрд грн у отечественных производителей, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, рельсы, реечное скрепление закупается на «Азовстали», метизная продукция - в Торговом доме «Дружковские металлические изделия», железобетонные шпалы, переводные железобетонные брусья, пешеходные настилы - на «Староконстантиновском заводе железобетонных шпал», «Коростенском заводе железобетонных шпал», «Гниванском заводе спецжелезобетон», деревянные шпалы и переводные брусья - на Рава-Русском и Новомосковском шпалопропиточных заводах. Также оборудование для ремонта закупается на двух отечественных стрелочных заводах - Керченском и Днепропетровском.

По данным пресс-службы, объем средств, ежегодно выделяемый "Укрзализныцей" на приобретение материалов у отечественных производителей, является недостаточным для выполнения необходимого перечня ремонтных работ, по мнению специалистов, необходимая сумма составляет 8-9 млдр грн в год.

Также сообщается, что железные дороги страны проводят работы для ускоренного движения поездов, а также работы по повышению пропускной способности участков.

В частности, в текущем году железнодорожники завершили строительство вторых путей на перегонах Сагайдак - Братешки - 5 км и Федунка - Сагайдак - 5 км по направлению Гребенка - Полтава. В 2014 году путейщики планируют построить второй путь на 5-километровом перегоне Яреськи - Федунка.

Справка УНИАН. В Украине функционируют 32 путевые машинные станции, которые осуществляют все виды ремонта и реконструкцию путей, в частности, по 6 функционируют на Донецкой, Приднепровской, Юго-Западной железных дорогах, по 5 - на Одесской и Южной, 4 - на Львовской магистрали.

Парк путевых машин насчитывает 1661 единицу, из которых 109 машин - новейших образцов.