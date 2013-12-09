На Закарпатье на дорогу "Мукачево - Рогатин - Львов" сошла лавина

В Закарпатской области на автодороге «Мукачево - Рогатин - Львов» произошел сход лавины.

Как сообщает Пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины со ссылкой на пресс-службу ГАИ Закарпатской области, сход лавины произошел на 153-м км автодороги государственного значения Н-09 «Мукачево - Рогатин - Львов» (Раховский район).

Движение большегрузного и пассажирского транспорта временно ограничено. Проезд легкового транспорта обеспечивается силами Госавтоинспекции в ручном режиме.

ГАИ обращается к водителям с просьбой быть очень внимательными и осторожными в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь УДАИ УМВД Украины в Закарпатской области Анна Трофимчук, по предварительным оценкам, сошло около 60 кубометров снега, лавина частично перекрыла автодорогу и в связи с опасностью было ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта в направлении Ивано-Франковской области и назад.

На ликвидацию затора выехала спецтехника УГСЧС в Закарпатской области.

В УДАИ УМВД Украины в Закарпатской области просят водителей быть крайне осторожными, поскольку на ближайшие два дня в области действует штормовое предупреждение по поводу опасности схода снежных лавин.

Кроме того, в Закарпатском Гидрометцентре сообщили, что на 10-12 декабря на дорогах Закарпатской области сохранится гололедица.