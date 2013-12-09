Станция ”Театральная” открыта, на других двух станциях продолжают искать взрывчатку
16:22, 09 декабря 2013Транспорт/Связь
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После поступления сообщения о заминировании трех центральных станций столичного метро милиция не обнаружила взрывчатки на станции метро “Театральная”, и сейчас она открыта для пассажиров.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на двух других станциях - “Майдан Незалежности” и “Крещатик” - продолжаются поиски взрывоопасных предметов, которые, по сообщению анонима, могут там быть.
В то же время милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.
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