В Киеве на уборку дорог вывезли 263 единицы спецтехники

Столичные автомагистрали по состоянию на 16:00 9 декабря расчищают и посыпают реагентами 263 единицы спецтехники, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, по состоянию на 8 часов утра 9 декабря в столице выпало 4 сантиметра снега. Для его уборки в городе подготовлены 667 единиц снегоуборочной техники, а также 6665 работников. К работе в зимних условиях осуществлена проверка готовности учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры.

Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды разработал план действий по оперативному контролю за состоянием уборки города от снега и наледи. В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба КП «Киевблагоустройство» по тел.: 489-36-06, 489-33-68.

«В столице 1 тысяча 600 километров дорог, поэтому, безусловно, как бы мы не хотели, но за несколько часов убрать снег на всей территории практически невозможно. Снег пошел в 6:15, а в 7:00 все коммунальные службы уже работали в усиленном режиме. В настоящее время ситуация стабильная. Основные трассы уже чисты, и у нас есть все для того, чтобы обеспечить нормальное движение транспорта. Действительно, есть ситуация, которая существенно влияет на скорость движения транспорта, – это заблокированная центральная часть города. Через центр проходят чрезвычайно важные транспортные артерии, это дороги, которые активно используются и общественным и частным транспортом. Они сегодня полностью заблокированы, а это безусловно влияет на общую ситуацию в городе», – сказал во время расширенного выездного совещания, посвященного готовности городских служб к работе в зимний период, председатель КГГА Александр Попов.

По информации Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, для уборки придомовых территорий города от снега жилищно-эксплуатационные организации привлекли 4880 дворников, а также 176 единиц техники, использовали 15,27 тонн песчано-соляной смеси.

В первую очередь от снега очищают центральные улицы, остановки городского общественного транспорта, входы/выходы со станций метрополитена и места массового скопления людей.