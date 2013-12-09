Авиакомпания МАУ начала полеты по маршруту Киев-Бангкок

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 7 декабря начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев - Бангкок (Таиланд) - Киев, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Открытие прямого регулярного воздушного сообщения между Киевом и Бангкоком – это начало эры дальнемагистральных перевозок МАУ. В киевском международном аэропорту «Борисполь» рейсы между Киевом и Бангкоком удобно стыкуются со всеми пунктами маршрутной сети нашей авиакомпании в Украине, Западной и Центральной Европе и Российской Федерации. Благодаря специальным соглашениям с авиакомпаниями-партнерами МАУ также «построила» самый быстрый и удобный воздушный мост между Украиной и всей Юго-Восточной Азией. Наличие прямого регулярного рейса в Бангкок позволяет оформить единым билетом МАУ перевозку из Украины во Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Индонезию, Мьянму», - отметила корпоративный пресс-секретарь авиакомпании Евгения Сацкая.

Согласно сообщению, рейсы Киев-Бангкок-Киев выполняются три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам. Новые прямые рейсы выполняются на современных самолетах Boeing 767-300ER с трехклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот авиакомпании на данный момент составляет 39 самолетов.

МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.