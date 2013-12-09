«Укрзализныця» обеспокоена систематическим простоем вагонов на путях станций

На железных дорогах страны по состоянию на понедельник, 9 декабря, на путях станций и на подходах к предприятиям заказчиков простаивает 18 грузовых поездов, в составе которых 960 вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, на Донецкой железной дороге подвижной состав простаивает на станциях Краматорск, Горловка, Волноваха, Ясиноватая и Мануиловка. На станции Карань простаивает 2 пустых поезда, на станции Авдеевка - 3 поезда с углем и на станции Коммунарск - 1 поезд с окатышами. На Одесской магистрали простаивает 3 пустых поезда, на Приднепровской железной дороге простаивают 9 поездов, в частности, 6 из них нагружены углем, 3- пустые.

"Такая ситуация с неэффективным использованием подвижного состава усложняют эксплуатационную работу железных дорог Украины»,- подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" ранее сообщала о систематическом простое грузовых поездов на подходах к предприятиям и в связи с этим призывала их более рациональному использованию имеющегося состава, подчеркнув, что их неэффективное использование влечет за собой негативные последствия для отечественных предприятий и в целом для экономики страны.

В 2012 году «Укрзализныця» взыскала за простой железнодорожной техники свыше 942 млн грн. Штрафные санкции за простой одного вагона составляют 160 грн в сутки, в то же время среднесуточная доходность от задействованного в перевозках грузов в пределах Украины универсального вагона парка железных дорог составляет для крытого вагона - 428 грн, платформы - 301 грн, полувагона - 848 грн.