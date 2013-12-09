Крупнейшие ИТ-компании мира объединились против спецслужб США

Крупнейшие компании мира сферы информационных технологий (ИТ) в открытом письме обратились к правительству США с просьбой реформировать Агентство национальной безопасности (АНБ) и ограничить наблюдение за пользователями интернета.

Об этом сообщается на специально созданном сайте Reform Government Surveillance, где размещен текст письма.

«Информация, обнародованная этим летом, говорит о необходимости безотлагательного реформирования осуществляющих наблюдение государственных спецслужб во всем мире», - говорится в обращении.

Под опубликованным письмом подписались восемь технологических гигантов, таких как Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, Twitter, LinkedIn и AOL.

Согласно сообщению, компании верят в то, что правительство принимают меры по защите прав граждан, однако, в связи с недавними скандалами по поводу слежки со стороны спецслужб, требуют провести реформирование АНБ.

Так, авторы письма предлагают ограничить право спецслужб США на сбор пользовательской информации. Также компании хотят создать наблюдательный орган, который будет контролировать деятельность АНБ. При этом, ИТ-гиганты сообщают о необходимости хранения данных в различных странах и установке формальных правил запроса и пересылки этих данных между государствами.

Как сообщал ранее УНИАН, спецслужбы США установили слежку за интернет-каналами, которые связывают дата-центры Yahoo! и Google по всему миру.

В январе 2013 года специалисты спецслужб с помощью системы MUSCULAR обработали 181 миллион различных текстовых, видео- и аудиоданных.