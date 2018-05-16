Главный путеец «Укрзализныци»: Новые технологии и техника позволили повысить качество и надежность работ по ремонту ж/д путей

В Украине - одна из самых плотных сетей железнодорожного сообщения. В интервью УНИАН начальник главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Евгений Юрковский рассказал о том, какой высокопродуктивной техникой вооружилась «Укрзализныця» для ремонта и содержания путей, когда проводятся ремонтные работы и от чего зависит их стоимость. Кроме того, он сообщил о том, к реализации каких крупнейших проектов приступила железная дорога и чего ожидать от предстоящего реформирования отрасли.

- Евгений Юлианович, Украина имеет одну из самых разветвленных железнодорожных сетей в мире. Сложно ли содержать такое хозяйство и как сейчас обстоят дела в путевом хозяйстве?

- Наши железные дороги являются третьими по протяженности в мире. Сеть ж/д сообщения очень плотная. Для содержания инфраструктуры у нас есть 190 предприятий структурных подразделений, которые постоянно следят за состоянием путей.

Кроме того, два раза в год на железных дорогах проходит весенний и осенний комплексные осмотры путей. Они осуществляются для того, чтобы обследовать все пути, стрелочные переводы, состояние земляного полотна. По итогам осмотра планируются ремонтные работы. Мы также корректируем планы выполнения работ на том или ином участке, в зависимости от объема средств. Ведь для содержания и ремонта путей ежегодно требуются большие инвестиции.

Последнее время мы применяем новые технологии укладки рельс и стрелочных переводов, используем новые типы их креплений, задействуем современную высокопродуктивную технику - все эти меры повышают качество и надежность путевых работ.

Новые технологии и конструкции железнодорожных элементов позволяют выдерживать большую нагрузку на пути. В частности, сегодня мы имеем более половины стрелочных переводов на железобетонных брусах вместо деревянных. Практически все главные пути у нас уже на самом мощном креплении. Техника заменила ручной труд. Например, благодаря специальным машинам мы очищаем балластный шар на глубину до полутора метра, не снимая при этом рельсошпальную решетку. После этой операции выправочные машины перераспределяют балласт щетками, а раньше это делалось вручную.

- Какого рода техника сейчас используется для содержания путей в надлежащем состоянии?

- У нас есть высокопродуктивная техника для путевых работ, которую «Укрзализныця» закупила еще в 2000 году за кредитные средства ЕБРР.

Техника предназначена для выполнения разных видов работ. В частности, есть машины для очистки щебеночного балласта от засорения, в том числе и сыпучими грузами, есть техника, которая укладывает рельсы. Мы также эксплуатируем передвижные лаборатории-дефектоскопы для диагностики состояния путей, выявления неисправностей.

- Какой объем инвестиций требуется для содержания путевого хозяйства?

- Только на ремонты верхнего строения путей необходимо от 3,5 до 6 млрд грн ежегодно. Это нужно для того, чтобы не ограничивать скорость поездов, а также выполнять ремонты без просрочек. Но путевое хозяйство - не только пути, но и мосты, тоннели и прочие сооружения, и их тоже нужно поддерживать в безопасном состоянии и своевременно ремонтировать, что требует еще больших капиталовложений.

- Сколько в среднем стоит строительство 1 км пути?

- В среднем строительство 1 км железнодорожных путей обходится в 10 млн грн – это только работа путейцев, а ведь нужны затраты на оборудование системами сигнализации, обеспечение связью, проведение электрификации и прочее обустройство инфраструктуры.

- А какие виды ремонта путей осуществляете?

- Для проведения ремонтов зачастую устанавливаются технологические окна, так называемый перерыв в движении поездов на определенном участке. Особо трудоемкие и затратные – модернизация путей и капитальный ремонт. Модернизация путей - самый высокотехнологичный тип ремонта. Используется все новое: рельсы, крепление, осуществляется замена балласта. Также мы выполняем и средний, и комплексно-оздоровительный ремонты. Каждый вид ремонта имеет свой регламент и технологию выполнения.

Средний ремонт - работы по замене неисправных и изношенных деталей путей во время окна в движении поездов. Текущий ремонт проводится беспрерывно в течение года и направлен на предупреждение неисправностей.

- Путевое хозяйство ведет ремонты круглогодично или только после осмотров?

- Работы ведутся круглогодично. Но за два месяца до летнего графика, когда начинаются массовые пассажирские перевозки, мы выполняем порядка 40-45% объема годовых работ для того, чтобы обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров в летний период. Наши ремонтные предприятия в летний период переходят на ремонт станционных и приемоотправочных путей.

- Используется ли продукция отечественных предприятий для ремонта железнодорожной инфраструктуры?

- Материалы, элементы конструкций, которые используются для ремонтно-путевых работ, - продукция отечественных предприятий. В последние годы используются новые, более совершенные типы рельс, креплений, стрелочных переводов. Для их заказа мы привлекаем и научные организации, которые дают свои рекомендации.

- Какие крупные проекты начали реализовывать в этом году?

- В этом году мы начали строительство Бескидского тоннеля, который относится к Львовской ж/д, где сейчас эксплуатируется однопутный старый тоннель. Он, как известно, был построен еще в прошлом столетии, до войны. Был разработан проект, проведен международный тендер, определен подрядчик. В ноябре этого года официально начато строительство тоннеля. За прошедшие два года Львовской железной дорогой проведены подготовительные работы. Это и строительство подъездных дорог, подготовка строительной площадки. Подрядчики оборудовали строительный городок. Работы на Бескидском тоннеле будут окончены в 2016 году. Он - второй по протяженности в Украине.

- Зависит ли стоимость ремонта от максимальной скорости движения поездов на том или ином участке?

- Направление направлению рознь. Например, в направлении Одессы при существующих скоростях движения нужно выполнить плановых ремонтных работ на сумму до 1 млрд грн. А если речь идет о том, чтобы поднять скорость, то нужно уже примерно 1,6 млрд только на верхнюю конструкцию путей. К тому же необходимы еще инвестиции на контактную сеть, сигналы, кабели и прочие элементы железнодорожной инфраструктуры.

- Строите ли новые пути?

- Мы строим вторые пути на участках, где необходимо увеличить пропускную способность, где более интенсивное движение поездов. Например, их укладываем на направлении Гребенка-Полтава. В текущем году на перегонах уложили 10 км вторых путей, работу продолжим и в 2014-м. Это - двухпутные вставки в уже существующие магистрали.

- Планируется ли привлечение частного капитала для строительства новых путей?

- Думаю, что когда будет соответствующая законодательная база, позволяющая осуществлять государственно-частное партнерство, то тогда появятся для этого основания.

- Есть ли какие-то планы относительно содержания и ремонта путей на 2014 год?

- Пока намеченные планы отстают от годовой потребности в ремонтах. Но они обеспечивают выполнение того объема работ, который позволит гарантировать безопасность движения. В следующем году планируем модернизировать 340 км. Выполним ориентировочно 440 км капитального и 350 км среднего ремонта. Но цифры еще будут уточняться, исходя из финансирования.

А если говорить о «классике», то ежегодно необходимо модернизировать 800 км путей, около 1000 км необходимо капитально ремонтировать, среднего ремонта осуществлять 800-1000 км, комплексно-оздоровительного ремонта - порядка 750-800 км. Эти объемы позволяют, так сказать, «быть в тонусе», не накапливать просроченные ремонты.

- А какой объём ремонта путей удалось осуществить в 2013 году?

- За 11 месяцев мы модернизировали 274 км путей, капитально отремонтировали 567 км. Произвели средний ремонт 936 км, комплексно-оздоровительный – 452 км. К тому же уложили 231 комплект новых стрелочных переводов, 380 заменили и 688 отремонтировали. Это превышает изначально запланированный объем.

- Как изменится работа путевого хозяйства в связи с реформированием отрасли?

- Некоторые структурные преобразования мы уже начали: организовали работу центров механизации путевых работ, где сосредоточили технику. Кроме того, определенную специализацию имеют ныне заводы по ремонту путевых машин. В перспективе четкое разделение функций будут иметь и ряд других предприятий, в частности, относительно осуществления эксплуатации и ремонта. Ныне обе функции выполняют одни и те же предприятия. В процессе реформирования мы надеемся на усиление конкуренции и разделение этих функций. От реформирования мы ожидаем, в первую очередь, рост заработной платы, а также дооснащение хозяйства необходимыми инструментами, машинами, механизмами.

Олег Гратило (УНИАН)