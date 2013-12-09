Все пассажирские поезда отправляются по графику, несмотря на сложные погодные условия

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявляет о бесперебойном движении всех пассажирских поездов, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 9 декабря все пассажирские поезда со станций отправляются без задержек", - говорится в сообщении.

Так, в период с 7 по 8 декабря железные дороги страны задействовали около 2280 своих работников для уборки снега.

Наибольшее количество снега выпало на станциях Львовской железной дороги, где было задействовано 4 снегоуборочных машины.

Как напоминает пресс-служба, "Укрзализныця" еще в октябре подготовила 124 снегоочистительных и 105 снегоуборочных машин к работе в зимний период.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.