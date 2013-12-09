На предпраздничные дни в продаже осталось свыше 2,5 тыс. билетов в западном направлении

В свободной продаже по состоянию на понедельник, 9 декабря, остается свыше 2,5 тыс. билетов на поезда в западном направлении в период новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, на поезда, курсирующие в предновогодние дни с 27 по 30 декабря 2013 года, остается в свободной продаже около 2 тыс. билетов. Это маршруты, соединяющие Ужгород с Харьковом и Одессой, а также Львов с Донецком, Днепропетровском, Запорожьем и Симферополем, а на предрождественские дни с 3 по 5 января 2014 года по этим направлениям - более 500 билетов.

Как напоминает пресс-служба, "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период зимних праздников открыла предварительную продажу билетов на 14 дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 декабря, в свободной продаже на предпраздничные дни оставалось свыше 6,6 тыс. билетов на поезда, курсирующие из столицы в западном направлении.

Всего железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3 521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 декабря по 13 января.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.