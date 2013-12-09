Киевлян просят ограничить поездки на личном транспорте из-за снегопадов

Столичная власть обращается к киевлянам с просьбой ограничить использование частного транспорта во время снегопадов, которые ожидаются 9-14 декабря, и не оставлять автомобили вдоль дорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, по прогнозам синоптиков, с 9 до 14 декабря в столице ожидаются затяжные снегопады. С целью предотвращения чрезвычайной ситуации в городе, Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о применении дополнительных мер в условиях непогоды.

В частности, говорится о том, что в случае необходимости город будет обращаться к ГАИ, чтобы ограничить въезд в городу большегрузного автотранспорта и организовать его временную стоянку на определенных местах в Киевской области.

“Возможно, что въезд в центральную часть столицы на период снегопадов будет ограничен и для частного транспорта. Об этом будут сообщать дополнительно через средства массовой информации”, - сообщили в КГГА.

Также власть информирует, что при необходимости будет просить подразделения МВД, ГАИ и коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» обеспечить эвакуацию автотранспорта, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения, в частности автомобилей, мешающих работе снегоуборочной техники и общественного транспорта.

Отмечается, что в настоящее время разработан алгоритм взаимодействия между коммунальными службами, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Министерством обороны, которые, в случае необходимости, готовы помочь городу и привлечь дополнительные силы и средства в борьбе со снегопадами. Организована совместная работа с Укравтодором и дорожных эксплуатационных организаций столицы.