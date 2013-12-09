Веб-сайт Кабинета министров не работает почти целый день

Веб-сайт Кабинета министров Украины в понедельник, 9 декабря, с 10 часов утра перестал отвечать на запросы и по состоянию на 18:00 не возобновил свою работу.

При попытке захода на правительственный портал www.kmu.gov.ua отображается ошибка 503 и сообщение «Сервис временно недоступен».

Пресс-служба Кабмина пока не давала официальных комментариев по этому поводу.

Как сообщал ранее УНИАН, хакеры свободно организованной группы Anonymous осудили действия силовиков, разгонявших участников акции Евромайдана в центре Киева 30 ноября, и угрожали провести атаки на сайты правительства и правоохранительных органов.

В Киеве и в других регионах Украины с 21 ноября продолжаются акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, а также жестоким разгоном Евромайдана 30 ноября.