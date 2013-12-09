Ряду авиакомпаний предоставили права на выполнение международных рейсов

Комиссия по формированию и реализации государственной политики в сфере эксплуатации воздушных линий Министерства инфраструктуры и Государственной авиационной службы предоставило права ряду авиакомпаний, работающих в Украине, на выполнение международных рейсов из областных центров Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В частности, предоставлены права авиакомпании «Днеправиа» на выполнение рейса Днепропетровск - Баку, авиакомпании «Хорс» на выполнение рейса Киев - Тбилиси и авиакомпании «Ян Эйр» на выполнение рейса Киев - Тель-Авив.

«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила право в течение зимней навигации выполнять чартерные рейсы из Харькова, Львова, Запорожья в Хургаду (Египет), а также из Одессы в Шарм-эль-Шейх (Египет) и из Киева в Эрзурум (Турция)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, порядок предоставления права на выполнение рейсов авиакомпаниями, работающими в Украине, закреплен приказом Мининфраструктуры и определяет четкий механизм допуска авиаперевозчиков к конкретным воздушным линиям.

В период с мая по октябрь 2013 года Комиссия предоставила 235 прав на эксплуатацию воздушных линий для выполнения чартерных рейсов, в том числе 203 права в период зимней навигации 2013-2014 года.