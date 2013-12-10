Власти США избавились от акций General Motors

Правительство США завершило продажу акций автопроизводителя General Motors, сообщает Лента.ru со ссылкой на Bloomberg.

Общий убыток властей США от покупки акций General Motors во время мирового финансового кризиса составил около 11 миллиардов долларов. Всего на покупку акций подавшей на банкротство GM администрация США потратила 51 миллиард долларов.

Какая именно доля акций оставалась в собственности властей США до продажи, не сообщается. В сентябре 2013 года сообщалось, что в собственности министерства финансов США остается около 7,3% акций General Motors от изначального пакета в 32%. В середине ноября был реализован пакет акций на 1,2 миллиарда, однако его объем в процентах не уточнялся.

Компания General Motors подала на банкротство в 2009 году из-за последствий мирового финансового кризиса, серьезно отразившегося на автомобильной индустрии США. В обмен на акции компании правительство США предоставило General Motors существенную финансовую поддержку. С конца 2012 года США проводило распродажу своего пакета акций автопроизводителя.