Кабмин предложил Раде выделить 112 млн грн на строительство самолета Ан-70

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в государственный бюджет на 2013 год и выделить 111,9 млн. грн на пополнение уставного капитала государственного предприятия «Антонов» с целью выполнения необходимых работ по программе строительства транспортного самолета Ан-70 по заказу Министерства обороны Украины. Об этом говорится в проекте закона №3744, зарегистрированного в парламенте 6 декабря.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ГП «Антонов» не имеет собственных средств для выполнения контракта с Минобороны и потому нуждается в бюджетных инвестициях.

«Принятие проекта закона позволит продолжить работы по строительству самолета Ан-70 по государственному заказу в интересах Министерства обороны, пополнить уставной капитал государственного предприятия «Антонов» и создать условия для стабилизации работы предприятия и дальнейшего развития авиационной промышленности», - говорится в пояснительной записке.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

"Антонов" в январе-сентябре текущего года сократил чистую прибыль на 41,25% - до 94,3 млн грн со 160,53 млн грн годом ранее.