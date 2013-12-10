Станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» возобновили работу

Станции Киевского метрополитена «Крещатик» и «Майдан Незалежности» сегодня утром работают в обычном режиме.

Об этом сообщает «Украинская правда».

В понедельник вечером эти станции метро во второй раз за день закрывали в связи с сообщением о возможном заминировании.

Как сообщал УНИАН, днем 9 декабря станции метро «Майдан Незалежности», «Крещатик» и «Театральная» не работали якобы из-за заминирования.