Станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» возобновили работу
09:25, 10 декабря 2013Транспорт/Связь
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Станции Киевского метрополитена «Крещатик» и «Майдан Незалежности» сегодня утром работают в обычном режиме.
Об этом сообщает «Украинская правда».
В понедельник вечером эти станции метро во второй раз за день закрывали в связи с сообщением о возможном заминировании.
Как сообщал УНИАН, днем 9 декабря станции метро «Майдан Незалежности», «Крещатик» и «Театральная» не работали якобы из-за заминирования.
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