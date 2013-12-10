Станция метро «Майдан Незалежности» снова закрыта на вход

Станция метро Киевского метрополитена «Майдан Незалежности» снова закрыта на вход.

Как передает корреспондент УНИАН, пассажиров выпускают, но не впускают. Сотрудники милиции объясняют свои действия тем, что ими получена информация о том, что метро "заминировали третий раз за сутки".

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался примерно 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позднее в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.