«Укрзализныця» планирует модернизировать более 1,1 тыс. км железнодорожных путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2014 году модернизировать и отремонтировать более 1,1 тыс. км железнодорожных путей.

Об этом в интервью УНИАН заявил начальник Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Евгений Юрковский.

«Модернизацию пути на следующий год планируем на 340 км, капитальный ремонт будет ориентировочно на 440 км, средний ремонт - на 350 км, однако плановые объемы еще будут корректироваться», - сообщил Юрковский.

По его словам, железные дороги страны намерены использовать высокопроизводительную технику для ремонта путевого хозяйства, в частности, с применением новых конструкций и элементов верхнего строения пути (шпалы, рельсы, железнодорожный крепеж) и укладкой новых стрелочных переводов на железобетонных брусьях (ранее использовались деревянные брусья), что позволит повысить срок их службы, а также качество и надежность работ.

«Сейчас «Укрзализныця» применяет более экономичные и эффективные технологии ремонтов пути, чем это было раньше», - отметил он.

Кроме того, Юрковский уточнил, что в связи с актуальной потребностью в инвестициях и высокой стоимостью работ на содержание инфраструктуры, которые финансируются за счет "Укрзализныци", за последние два года темпы модернизации и ремонта пути отстают от необходимого объема на 27-30%.

Кроме того, по его словам, существует определенный ряд необходимых ремонтных мероприятий, которые необходимо ежегодно выполнять в целях безопасности движения поездов.

"У нас есть «классика» - необходимо в год модернизировать 800 км путей, около 1000 км необходимо делать капремонта, среднего ремонта 800-1000 км, комплексно-оздоровительного ремонта порядка 750-800 км. Это мы называем «быть в тонусе», - подчеркнул Юрковский.

По его словам, фактическая стоимость модернизации 1 км верхней конструкции пути в 2013 году составила 3,8 млн грн, а ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 10 млн грн. При этом общая стоимость ремонта верхнего строения пути, в частности, рельс и шпал, достигает 6,2 млрд грн ежегодно, а необходимая годовая сумма на содержание инженерных сооружений - около 470 млн грн.

Кроме того, он сообщил, что "Укрзализныця" в 2014 году не намерена ограничивать скорость движения поездов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" за 11 месяцев текущего года модернизировала 274 км путей, провела капитальный ремонт 567 км путей, средний ремонт - 936 км, комплексно-оздоровительный - 452 км.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21640,4 км , из них 74 % - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.