«Укрзализныця» увеличила количество рейсов поездов из Киева в Ужгород и Симферополь

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период новогодних и рождественских праздников увеличила количество рейсов дополнительных поездов, курсирующих из столицы в Ужгород и Симферополь и в обратном направлении, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, поезд № 529/505 сообщением Киев - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из столицы 2 января, а из Ужгорода - 3 января, поезд № 282/281 по маршруту Симферополь - Киев, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из Симферополя 26, 28, 29 декабря, а из столицы - 27, 29, 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом на популярные у туристов маршруты в период зимних праздников открыла предварительную продажу билетов на 14 дополнительных поездов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 декабря по 13 января.

В свободной продаже по состоянию на понедельник, 9 декабря, оставалось свыше 2,5 тыс. билетов на поезда в западном направлении в период зимних праздников.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.