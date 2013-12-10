Южная железная дорога назначила 3 дополнительных рейса поезда Харьков-Левада – Горловка

Южная железная дорога (ЮЖД) на новогодние и рождественские праздники назначила три дополнительных рейса регионального электропоезда повышенной комфортности № 805/ 806 Харьков-Левада – Горловка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

Поезд будет дополнительно курсировать 31 декабря 2013 года, а также 2 и 6 января 2014 года.

«Также ЮЖД изучает спрос на перевозки в популярных направлениях и рассматривает возможность назначения других дополнительных поездов и увеличение рейсов графиковых поездов», - отметили на магистрали.