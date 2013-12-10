Yahoo! намерен купить фотообменник Imgur

Одна из популярнейших поисковых систем Yahoo! намерена купить ресурс обмена фото-изображений Imgur по предполагаемой цене от 100 до 500 млн долл., сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на близкие к компаниям источники.

Согласно сообщению, переговоры о покупке фото-сервиса начались осенью этого года и сейчас находятся на завершающей стадии.

Фотообменник Imgur был создан в 2009 году студентом Аланом Шаафом и «в качестве подарка» социально-новостной веб-платформе Reddit. По словам Шаафа, его задачей было создание сервиса, который не имел бы проблем, присущих фото-хостингам имеющимся на тот момент.

В сентябре этого года количество пользователей ресурса Imgur превысило 100 млн человек.

Справка УНИАН. Компания Yahoo! была основана в 1994 году. После того, как пережившей крах «дот-комов» Yahoo!, в 2008 году не удалось договориться о слиянии с Microsoft, компания начала терять долю рынка и постепенно вступила в период затяжного упадка. В апреле 2012 года было уволено более двух тысяч сотрудников компании. Летом 2012 года генеральным директором компании стала Марисса Майер, ранее работавшая в Google. За прошедшие полтора года под руководством Майер Yahoo! совершила ряд крупных покупок, поглотив блогохостинг Tumblr и новостной агрегатор Summly. Также компания представила новый логотип и занялась чисткой неиспользуемых почтовых аккаунтов.