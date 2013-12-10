Железные дороги Украины отремонтировали свыше 3 тыс. вагонов-зерновозов

Специализированные вагоноремонтные депо железных дорог страны в январе - ноябре 2013 года отремонтировали 3363 вагона-зерновоза, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, рабочий парк зерновозов благодаря возросшему количеству отремонтированных вагонов-зерновозов в ноябре текущего года увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 57,4% - до 5193 вагонов.

Также сообщается, что в ноябре в порты было отправлено 45,7 тыс. вагонов, в которых было перевезено почти 3 млн тонн зерна, в частности, на суда было погружено свыше 18 тыс. вагонов-зерновозов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны в ноябре увеличили перевозки зерна нового урожая по сравнению с ноябрем 2012 года на 37,9% - до 3,45 млн тонн, задействовав 54 258 зерновозов. При этом ежесуточное количество груженных зерновозов в ноябре увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 38% - до 1 809 зерновозов.

В октябре текущего года железные дороги страны перевезли свыше 3 млн тонн зерновых грузов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.