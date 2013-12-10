Столичный Подол планируют реконструировать за три года

Реконструкцию столичного Подола предусматривается осуществить за три ближайших года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов после расширенного заседания коллегии КГГА, посвященного проекту городской власти по сохранению и реабилитации исторической среды на Подоле и Днепровских склонах «Киев самобытный».

Как объяснил Попов, вопрос обновления Подола рассматривается сейчас с тем, чтобы успеть подготовить конкретные предложения по финансированию в проекте бюджета Киева на 2014 год.

“Мы хотели бы определиться с перспективой и объемами финансирования в 2014 году. Таким образом, я могу утверждать, что следующий год будет активным в части реализации. Это нельзя сделать за один год. Убежден. И это зависит не только от власти и возможностей бюджета. Мы обсуждали вопросы привлечения бизнеса к реализации тех или иных концепций и очень важных в части этого проекта. Поэтому, по моему мнению, где-то срок в три года приблизительно нужен на реализацию всего запланированного”, - сказал Попов.

На заседании была презентована концепция реконструкции Подола, которую представил главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

По его словам, к участию в разработке концепции были привлечены, кроме профильных департаментов КГГА и Подольской РГА, ряд общественных организаций, а также более 10 музейных учреждений и Киево-Могилянская академия. Также было проведено социологическое исследование относительно мнения киевлян, каким должен быть Подол.

Как сообщил Целовальник, минимальная задача реконструкции - реабилитация исторической среды на Подоле и создание привлекательных условий для туристов и отдыха киевлян, а это - создание преимущественно пешеходных зон, открытие большого количества заведений питания, развлекательных и других заведений, которые увеличивают время пребывания на этой территории киевлян и гостей города, открытия музеев и пр.

В то же время Целовальник отметил, что существует заграничный опыт, когда такие проекты реализуются при минимальных бюджетных затратах путем предоставления определенных преференций инвесторам.

Со своей стороны, глава Подольской райгосадминистрации Сергей Крушановский отметил необходимость заменить старые инженерные сети на всей территории, которая охвачена планом реконструкции.

Он также проинформировал, что в ходе работы над концепцией проходили встречи с жителями Подола, было проведено общественное обсуждение проекта реконструкции улицы Сагайдачного и получена поддержка общины.

“Мы несколько раз собирали владельцев зданий, расположенных на этой улицы. Там 4 государственных, 2 коммунальных и 23 частных дома. Сейчас мы ведем с ними в рамках проекта “Киев самобытный” переговоры, и хочу сказать, что капитальный ремонт фасадов или восстановление фасадов в рамках этой концепции они уже соглашаются делать за собственные средства”, - сообщил Крушановский.

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Также, по его словам, район очень заинтересован в реализации проекта, поскольку в центральной части есть 39 аварийных домов. “Привлечь туда инвестора практически невозможно. В этих домах прописано много людей, семей, а инвестору это не интересно”, - объяснил Крушановский. В то же время он выразил надежду, что в рамках общей реализации концепции удастся решить эту проблему.