Железные дороги Украины увеличили среднесуточную погрузку зерновых на 38%

Железные дороги страны в ноябре текущего года в среднем ежесуточно грузили 1,809 тыс. вагонов-зерновозов, что на 38% больше ноября 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, оборот зерновоза за указанный период составил 6,03 суток, что лучше показателя по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 0,44 суток.

«Сокращено по сравнению с прошлым годом обращение транзитных зерновозов, зерновозов в нагруженном состоянии и местного вагона: на 0,84, 0,8 и 0,78 суток соответственно. В ноябре 2013 общий оборот инвентарного зерновоза составил 5,73 суток против 6,47 суток в ноябре 2012 года, что лучше на 0,74 суток. Оборот инвентарных зерновозов улучшено по всем его составляющим в т.ч.: загруженного - 0,76 суток, местного - 0,77 суток, транзитного - 0,73 суток, пустого - 0,05 суток», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оборот зерновозов на подъездных путях вырос до 1,13 суток, что на 0,28 суток меньше ноября 2012 года.

При этом, показатель оборотности зерновозов на припортовых элеваторах за указанный период ухудшился и составил 0,58 суток, что на 0,03 суток больше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

По данным пресс-службы, в то же время на некоторых припортовых элеваторах и портах возросла эффективность использования подвижного состава, в частности, в Ильичевске - Трансбалктерминале - на 0,02 суток - до 0,2 суток, в Херсонском морском порту - на 0,17 суток - до 0,22 суток.

Как сообщал УНИАН, специализированные вагоноремонтные депо железных дорог страны в январе - ноябре 2013 года отремонтировали 3,363 тыс. вагонов-зерновозов.

Рабочий парк зерновозов благодаря возросшему количеству отремонтированных вагонов-зерновозов в ноябре текущего года увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 57,4% - до 5,193 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.