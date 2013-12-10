Железные дороги модернизировали 274 км путей и отремонтировали почти 2 тыс. км

Железные дороги страны в январе-ноябре текущего года модернизировали 274 км путей и отремонтировали почти 2 тыс. км путей, превысив показатели запланированного объема ремонтных работ.

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник главного управления путевого хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") Евгений Юрковский.

"За 11 месяцев мы модернизировали 274 км путей, капитально отремонтировали 567 км. Произвели средний ремонт 936 км, комплексно-оздоровительный – 452 км. К тому же уложили 231 комплект новых стрелочных переводов, 380 заменили и 688 отремонтировали. Это превышает изначально запланированный объем", - заявил Юрковский.

Ремонтные работы на железной дороге ведутся круглогодично. Два раза в год проходят комплексные осмотры путей (весной и осенью), по итогам которых планируются работы, которые также проводятся во время "технологических окон" - перерывов в движении поездов на определенном участке.

Модернизация путей и капитальный ремонт являются особенно трудоемкими и затратными.

"Модернизация путей - самый высокотехнологичный тип ремонта. Используется все новое: рельсы, крепление, осуществляется замена балласта. Также мы выполняем и средний, и комплексно-оздоровительный ремонты. Каждый вид ремонта имеет свой регламент и технологию выполнения", - уточнил он.

Кроме того, по его словам, за два месяца до летнего графика, когда начинаются массовые пассажирские перевозки, железные дороги страны выполняют порядка 40-45% объема годовых ремонтных работ, что обеспечивает бесперебойность в движении поездов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в 2014 году модернизировать и отремонтировать более 1,1 тыс. км железнодорожных путей.

Фактическая стоимость модернизации 1 км верхней конструкции пути в 2013 году составила 3,8 млн грн, а ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 10 млн грн. При этом общая стоимость ремонта верхнего строения пути, в частности, рельс и шпал, достигает 6,2 млрд грн ежегодно, а необходимая годовая сумма на содержание инженерных сооружений - около 470 млн грн.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21640,4 км , из них 74 % - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.