Скоростной поезд Киев - Донецк задержался в пути из-за повреждения контактной сети

Скоростной пассажирский электропоезд №154 сообщением Киев - Донецк категории "Интерсити+" задержался в пути на станции Лозовая Южной магистрали из-за повреждений трех токоприемников, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

По данным пресс-службы, пассажирам предоставили резервный поезд категории "Интерсити+". В Донецк поезд прибыл с опозданием почти на 3,38 часа.

Также сообщается, что для выяснения всех обстоятельств поломки создана комиссия по расследованию данного инцидента.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), руководящая движением скоростных поездов “Интерсити+” было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры в феврале 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

Сейчас УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.