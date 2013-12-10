Аэропорт «Киев» увеличил пассажиропоток в 1,5 раза

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-ноябре текущего года увеличил пассажиропоток в 1,54 раза - до 1,717 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта.

При этом общее количество рейсов за 11 месяцев увеличилось на 65,9% - до 36,738 тыс. с 22,143 тыс. рейсов.

В ноябре этого года пассажиропоток составил 137,742 тыс. пассажиров. При этом количество пассажиров в международном сообщении составило 100,849 тыс. человек, во внутреннем сообщении - 36,893 тыс. человек.

Наиболее популярными зарубежными направлениями за 11 месяцев 2013 года стали Москва, Милан, Будапешт. Среди внутренних направлений наиболее популярными являются Симферополь, Донецк, Львов.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-октябре текущего года увеличил пассажиропоток в 1,7 раза - до 1,579 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе VIP-зала площадью 1,5 тыс. кв. м. В октябре 2013 года аэропорт «Киев» открыл новый термина «D» для обслуживания внутренних рейсов.