Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" сегодня будут закрыты

В среду, 11 декабря, станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" будут закрыты для входа и выхода и будут работать как пересадочные.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

"Сегодня, 11 декабря 2013 года в связи с проведением массовых мероприятий станции «Майдан Незалежности» и "Крещатик" закрыты для входа и выхода пассажиров и работают как пересадочные с линии на линию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, милиция с часа ночи пытается зачистить Евромайдан. Столкновения продолжаются.