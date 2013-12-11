Приднепровская железная дорога увеличила объемы перевозки угля

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре 2013 года погрузила свыше 15,11 млн тонн угля, что на 3,9% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в перевозках угольных грузов за указанный период ПЖД задействовала 221,659 тыс. вагонов, что на 5,2% больше показателя января-ноября 2012 года.

По данным пресс-службы, среднесуточная погрузка угля составляет 44,944 тыс. тонн (664 вагона).

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога за 11 месяцев текущего года увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% - до 107,449 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.