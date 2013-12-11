Донецкая железная дорога перечислила в бюджеты и целевые фонды свыше 2,6 млрд грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-ноябре 2013 года перечислила в государственный и местный бюджеты и целевые фонды 2,614 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, ДЖД за указанный период перечислила: налог на добавленную стоимость - 997,064 млн грн, налог на прибыль - 112,319 млн грн, а также единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование - 1,057 млрд грн.

По данным пресс-службы, расчеты с бюджетами всех уровней проведены в полном объеме и в установленные сроки.

Как сообщал УНИАН, государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за 11 месяцев текущего года перечислила в государственный бюджет и целевые фонды 11,7 млрд грн.

Железные дороги страны в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).