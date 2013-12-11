Фрегат "Гетьман Сагайдачний" приступил к пятому патрулированию в Аденском заливе

Фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетьман Сагайдачний» в составе многонационального корабельного соединения в рамках выполнения операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит» 10 декабря приступил к пятому патрулированию в Аденском заливе на западе Аравийского моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Также вчера военнослужащие национального контингента во главе с контр-адмиралом Андреем Тарасовым осуществили полет на палубном вертолете Ка-27 на борт испанского фрегата «Альваро де Базан». Во время непродолжительного пребывания на борту флагманского корабля тактической группы состоялось знакомство с новоназначенным командиром этой тактической группы кораблей контр-адмиралом Евгенио Диас Дель Рио, знакомство с историей корабля, его тактико-техническими возможностями, согласован вопрос о выполнении задач операции.

Командир тактической группы кораблей контр-адмирал Евгенио Диас Дель Рио поблагодарил командование украинского национального контингента за выполненную работу во время операции.

«Мне приятно сотрудничать с ВМС Украины в операции «Океанский щит». Вы демонстрируете отличную морскую выучку, взаимопомощь и профессионализм, прилагаете большие усилия в нашей общей борьбе с пиратством», - отметил контр-адмирал.

В свою очередь, контр-адмирал Тарасов отметил, что для украинских моряков является честью принимать участие в подобных операциях, и национальный контингент приложит все усилия для того, чтобы сделать этот жизненно важный регион мира безопасным для судоходства.

Украинский фрегат во время патрулирования взаимодействует с фрегатом ВМС Испании «Альваро де Базан» и фрегатом ВМС Турции «Гелиболу».

Как сообщал УНИАН, участие фрегата ВМС ВСУ «Гетьман Сагайдачний» в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит» в определенных районах Аденского залива продолжится до 3 января 2014 года.