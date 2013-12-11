Россия и Казахстан договорились о возобновлении пусков "Протона" с Байконура

Россия и Казахстан договорились о возобновлении пусков ракет "Протон-М" с космодрома "Байконур", сообщил в среду, 11 декабря, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"В Астане я был принят президентом Назарбаевым. По сути мы пришли к взаимопониманию в вопросе разблокирования пусков "Протонов" с космодрома "Байконур", - сказал Рогозин, комментируя итоги своего недавнего визита в Казахстан.

Вице-премьер добавил, что в Казахстане также обсуждались вопросы, связанные с будущим российско-украинско-казахстанского проекта "Байтерек", передает РИА "Новости".

"Третье - мы обсуждали вопросы, связанные с новыми полями падения частей ракет-носителей "Союз", - добавил Рогозин. По его словам, еще одним вопросом дискуссии между Россией и Казахстаном была кооперация оборонных предприятий двух стран.

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. на космодроме "Байконур" при пуске ракеты-носителя «Протон-М» возникла аварийная ситуация. Ракета-носитель упала и взорвалась на территории космодрома.

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