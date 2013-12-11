Вокзал Днепропетровска за 11 месяцев отправил свыше 26 тыс. поездов

В январе-ноябре 2013 года Днепропетровский железнодорожный вокзал, входящий в состав Приднепровской железной дороги (ПЖД), отправил 26,671 тыс. поездов, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

При этом в дальнем сообщении со станции Днепропетровск-Главный было отправлено 12,227 тыс. поездов, в пригородном - 14,444 тыс. поездов.

По данным пресс-службы, железнодорожники за 11 месяцев т.г. приняли 70,618 тыс. единиц ручной клади в автоматических и стационарных камерах хранения.

Среди дополнительных услуг, предлагаемых железнодорожным вокзалом, в январе-ноябре текущего года свыше 4 тыс. пассажиров воспользовались комнатами отдыха центрального вокзала Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской магистрали за 11 месяцев текущего года отремонтировали около 11 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Главный - один из крупнейших вокзалов ПЖД.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.