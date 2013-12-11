При перевозке авто по маршруту Киев – Ужгород владельцам предоставят бесплатный проезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») при перевозке частных автомобилей в специальных вагонах-автомобилевозах предоставит их владельцам бесплатный проезд в купейных вагонах поездов сообщением Киев - Ужгород - Киев, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, вагон-автомобилевоз начнет курсировать в составе поезда № 537/538 по маршруту Киев - Ужгород с 27 декабря по 11 января, а с 12 января - в составе поезда № 81/82 по этому же направлению.

«По желанию пассажира при заказе услуги перевозки автомобиля вагоном-автомобилевозом сообщением Киев - Ужгород - Киев ему бронируются места на выбранную поездку в купейном вагоне поезда в соответствии с количеством мест в автомобиле», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эти специальные вагоны уже курсируют в составе поездов по маршрутам, соединяющим столицу с Симферополем и Днепропетровском. Так, железные дороги страны за 10 месяцев текущего года в поезде № 12/11 по маршруту Киев - Симферополь - Киев перевезли 1 424 автомобиля, в поезде № 80/79 по маршруту Киев - Днепропетровск - Киев - 751 автомобиль.

Справка УНИАН. Вагон-автомобилевоз - целостный металлический вагон, внутри которого предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Его емкость 4-7 автомобилей в зависимости от их габаритов.

Базовый тариф за перевозку 1 тонны автомобиля (без дополнительных платежей) по маршруту Киев - Ужгород составляет 588 грн, Киев - Симферополь - 633,6 грн, Киев - Днепропетровск - 385,2 грн.